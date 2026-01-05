Подорожание продуктов в Кривом Роге может продлиться в январе 2026 года.

В Кривом Роге зафиксировано подорожание продуктов, которое почувствовали местные жители в течение последнего месяца, сообщает Politeka.

Основные изменения затронули овощи, крупы и молочную продукцию, демонстрирует сайт Минфин .

Перец болгарский желтый сейчас продается в среднем по 243,25 грн за килограмм. В магазинах Auchan цена составляет 225 гривен, у Metro – 235, у Novus – 189, а Megamarket предлагает продукт за 324. Для сравнения, в ноябре средняя стоимость была 193,50, то есть за месяц она поднялась на 43,95.

Длинный рис также прибавил в стоимости. Средняя стоимость составляет 60,80 грн. за килограмм. Самое дешевое зерно у Metro - 48,90, самое дорогое у Novus - 78,99. По сравнению с ноябрем средняя цена повысилась на 0,05.

Молочные продукты, в том числе сметана «Президент» 15% (350 г), подорожали до 55,19 грн. в среднем. Расценки по магазинам колеблются от 49,90(Auchan) до 58,99(Novus). В ноябре средняя стоимость составляла 51,64, то есть рост за месяц – 5,73.

Аналитики объясняют рост затрат сезонными колебаниями, ростом цен на транспортировку, логистику и электроэнергию. Также влияет повышение себестоимости продукции из-за затрат на материалы и упаковки.

Для потребителей это означает необходимость внимательно планировать покупки и сравнивать цены в разных сетях. Спрос на овощи и молочные товары остается стабильным, потому ценовые колебания могут сохраняться и в начале нового года.

Эксперты прогнозируют, что подорожание продуктов в Кривом Роге может продлиться в январе 2026 года. Планирование бюджета и мониторинг акций помогут снизить влияние роста цен на семейную корзину.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.