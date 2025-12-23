Специалисты советуют заранее подготовиться и учесть график отключения света в Полтавской области на 24 декабря.

График отключения света в Полтавской области на 24 декабря был обнародован для жителей Чернухинского территориального общества, сообщает Politeka.

Информация об этом появилась на сайте Чернухинского территориального общества.

Энергетики предупреждают о плановых перерывах, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием сетей.

Согласно сообщению АО «Полтаваоблэнерго», работы продлятся в течение дня в нескольких населенных пунктах Лубенского района. Ограничения носят временный характер и будут происходить по определенному времени.

В селе Александровка обесточивание запланировано с 09:00 до 15:00. Свет могут быть отключены на Центральной и Кольцевой улицах. Причиной назвали выполнение работ по пользовательскому заявлению.

В тот же день с 09:00 до 15:00 электроснабжение частично ограничат в Бубнах и Луговиках. Перерывы возможны на ряде улиц, в том числе Грушевой, Заречье, Колхозной, Центре, Молодежной и Золотой. Планируется техническое обслуживание без расчистки воздушных линий.

В Гильцах ремонт будет длиться дольше - с 08:00 до 16:00. Отключения коснутся Сладкого, Тарасенского и Чернухинского. Здесь энергетики будут производить капитальный ремонт в рамках годовой программы.

Также с 09.00 до 15.00 без электроэнергии могут остаться отдельные дома в Богодаровке на улице Шевченко. Причина – плановое обслуживание оборудования.

Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства, проверить работу альтернативных источников питания и скорректировать бытовые планы на время проведения работ.

