Подорожание продуктов в Одесской области может сохраняться в начале 2026 года.

Подорожание продуктов в Одесской области было зафиксировано в конце декабря 2025 года, сообщает Politeka.

За месяц выросли показатели в молочной, бакалейной и овощной группах, сообщает Минфин .

В сегменте молочных изделий изменения коснулись маргарина «Щедро Сливочный особенный» 72,5% жирности в упаковке 250 граммов. Средний ценник 24 декабря составил 43,70 грн. В торговых сетях расхождение ощутимо: Auchan предлагает товар за 42,40, Novus — за 42,99, тогда как Megamarket удерживает планку на уровне 45,70. Для сравнения, в ноябре средний показатель равнялся 42,55, что свидетельствует о незначительном, но стабильном росте.

Бакалейная корзина также подорожала. Пшено в среднем стоит 32,87 грн за килограмм. Самые низкие предложения зафиксировали у Megamarket - 32,20, немного дороже у Metro - 32,50, а у Auchan цена достигает 33,90. В ноябре средний уровень составил 29,79, то есть за месяц прирост превысил две гривны.

Самые ощутимые изменения наблюдаются среди овощей. Помидоры сорта «сливки» сейчас продают в среднем по 161,10 грн за килограмм. У Novus их можно приобрести за 129,00, у Auchan — за 159,90, в то время как Megamarket установил цену более 194 гривен. Еще месяц назад средний показатель равнялся 133,91, а значит, подорожание превысило 25 гривен.

Ежедневная динамика в течение декабря демонстрирует постепенный рост без резких скачков, однако с четкой восходящей тенденцией. Эксперты связывают это с сезонными факторами, логистическими издержками и колебанием снабжения.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Одесской области может сохраняться и в начале 2026 года, особенно в категориях свежих овощей и базовых бакалейных товаров, чувствительных к затратам на транспортировку и хранение.

