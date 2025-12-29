Графики отключения света в Житомирской области на 29 декабря действуют в части населенных пунктов из-за технических, аварийных и плановых работ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте «Житопроизводэнерго».
Энергетические службы сообщают, что введение временных ограничений на электроснабжение обусловлено выполнением плановых технических и ремонтных работ на электросетях. В этой связи 30 декабря в Житомирской области будут применяться графики отключения электроэнергии на период проведения работ.
Из-за планового ремонта в населенном пункте Краснопилка действуют 30 декабря ограничения с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Заводська 58, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 67
- Польова 53, 57, 63, 65
Жители населенного пункта Велыка Хайча останутся без электричества с 9 до 17 часов на улицах:
- Академика Тутковского 66
- Зализнычна 36, 5
- Молодижна 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 28, 28А, 2А, 3, 3/30 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5/1, 50, 52, 52/1, 54, 5А, 6, 7, 7А
- Овручська 10
- Садова
В населенном пункте Мощаница будут обесточиваться в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов подряд выключили электричество по адресам:
- Руднянская 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 21А, 23, 25, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 8, 9
- Лесная 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9
- Годовой 1, 2
В селе Чоловычи тоже введены отключения, действующие с 9 до 17 часов на улицах:
- Героев Украины 36
- Джерельна 2а, 3а, 4, 7А
- Древлянская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20-я, 22, 24, 3, 6, 7, 8, 9
- Житомирская 10
- переулок Квытневый 10, 12, 4
- переулок Молодижный 10, 4а, 7
Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.
