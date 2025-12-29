В ходе проведения ремонтных работ действуют графики отключения света в Житомирской области на 30 декабря.

Графики отключения света в Житомирской области на 29 декабря действуют в части населенных пунктов из-за технических, аварийных и плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житопроизводэнерго».

Энергетические службы сообщают, что введение временных ограничений на электроснабжение обусловлено выполнением плановых технических и ремонтных работ на электросетях. В этой связи 30 декабря в Житомирской области будут применяться графики отключения электроэнергии на период проведения работ.

Из-за планового ремонта в населенном пункте Краснопилка действуют 30 декабря ограничения с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Заводська 58, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 67

Польова 53, 57, 63, 65

Жители населенного пункта Велыка Хайча останутся без электричества с 9 до 17 часов на улицах:

Академика Тутковского 66

Зализнычна 36, 5

Молодижна 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 28, 28А, 2А, 3, 3/30 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5/1, 50, 52, 52/1, 54, 5А, 6, 7, 7А

Овручська 10

Садова

В населенном пункте Мощаница будут обесточиваться в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов подряд выключили электричество по адресам:

Руднянская 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 21А, 23, 25, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 8, 9

Лесная 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9

Годовой 1, 2

В селе Чоловычи тоже введены отключения, действующие с 9 до 17 часов на улицах:

Героев Украины 36

Джерельна 2а, 3а, 4, 7А

Древлянская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20-я, 22, 24, 3, 6, 7, 8, 9

Житомирская 10

переулок Квытневый 10, 12, 4

переулок Молодижный 10, 4а, 7

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

