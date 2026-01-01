Подорожание продуктов в Запорожье обусловлено сочетанием сезонных факторов, затрат на доставку и ростом спроса.

Подорожание продуктов в Запорожье продолжает набирать обороты, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Средние цены на продукты в Запорожье за ​​последний месяц увеличились, больше подорожали овощи, молочные изделия и крупы.

Желтый болгарский перец, один из самых востребованных овощей, в настоящее время стоит в среднем 280,54 грн за килограмм. В разных супермаркетах стоимость отличается: Metro предлагает 258,96, Auchan – 262,10, Novus – 269,00, а Megamarket – 332,10. За месяц стоимость продукта выросла на 86,43, что свидетельствует о значительных сезонных колебаниях и влиянии логистики на ценообразование.

Молочный сегмент также показывает повышение. Сыр кисломолочный Простонаше 9% (300 г) в среднем стоит 98,96 грн, что на 3,47 больше, чем в ноябре. В Megamarket продукт продают по 105,40, Metro – 95,50, Novus – 95,99. Индекс потребительских расценок показывает стабильный рост стоимости в течение декабря с пиковыми колебаниями в середине месяца.

Среди круп рост отмечается у пшена. Средняя цена сейчас составляет 32,87 грн за килограмм, что на 2,47 больше ноябрьских показателей. В магазинах Megamarket продукт продают по 32,20, Metro – 32,50, Auchan – 33,90. Ежедневные колебания показывают постепенное выравнивание стоимости в конце месяца.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Запорожье обусловлено сочетанием сезонных факторов, затрат на доставку и ростом спроса. Наиболее ощутимое повышение наблюдается среди овощей, в то время как молочные товары и крупы демонстрируют более плавное увеличение.

Местным жителям важно сравнивать цены в разных сетях, чтобы планировать покупки и выбирать более выгодные предложения.

