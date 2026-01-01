Дефицит продуктов в Харьковской области и других регионов наблюдается на несколько товаров отечественного производства, однако импортные товары уменьшают нехватку, пишет Politeka.net.
Аналитики раскрыли подробности и указали на главные проблемы.
Из-за постепенного завершения сезона продаж украинских тепличных томатов их предложение на внутреннем рынке существенно сократилось. В результате сформировался дефицит продукции, который напрямую повлиял на рост цен.
Специалисты связывают удорожание томатов с ограниченным предложением, которое наблюдается в последние дни. После сбора урожая отечественные тепличные хозяйства почти прекратили поставки, и основным источником продукции стал импорт. Однако его объемов недостаточно для полного обеспечения спроса, что позволило продавцам повысить отпускные цены.
Аналитики отмечают, что тенденция роста стоимости может сохраняться и в дальнейшем, ведь спрос на помидоры остается стабильно высоким даже в условиях подорожания продукции.
Наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в Харьковской области и отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.
Что касается картофеля, эксперты прогнозируют отсутствие дефицита в течение зимнего периода. Ценообразование на внутреннем рынке будет в значительной степени зависеть от ситуации на европейском рынке.
В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта более дешевого картофеля в Украину, что, вероятно, сдержит повышение внутренних цен или даже приведет к снижению.
Источник: EastFruit.
