Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в этом сезоне стартует в рамках нового социального проекта, реализуемого областными структурами совместно с общинами, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на пожилых людей, которые из-за войны или финансовых трудностей остались без достаточной поддержки.

В первую очередь помощь получают граждане с минимальными доходами, ограниченной мобильностью или проблемами со здоровьем. Основной упор делается на адресную доставку продуктовых наборов. Волонтеры комплектуют свертки из базовых товаров и передают их непосредственно домой тем, кто не может посетить пункты самостоятельно. Такой подход уменьшает физическую нагрузку и повышает безопасность получателей.

Отдельно предусмотрена денежная поддержка для семей переселенцев, где есть пожилые люди. Средства можно потратить на питание и оплату коммунальных услуг. Приоритет отдают тем, кто выехал из районов активных боевых действий или потерял стабильный заработок.

Социальные специалисты предоставляют консультации и помогают оформлять заявления, проверяют документы и объясняют порядок получения субсидий во избежание задержек.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на поддержку уязвимых жителей и обеспечение доступа к необходимым ресурсам. Получателям советуют заранее уточнять графики, готовить документы и обращаться в органы социальной защиты для получения подробной информации об имеющихся видах поддержки.

