Облэнерго предупреждает, где в Винницкой области в среду, 31 декабря 2025 года, будут применять графики отключения света.

В среду, 31 декабря 2025 года, в Виннице и некоторых населенных пунктах области планируются локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, в городе Винница 31 декабря с 9:00 до 16:00 графики отключения света будут применять для домов по следующим адресам:

улица Нагорная 115, 19А, 21Ж, 23Д, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 58, 60A, 61А, 62, 66, 68, 70, 72, 74A, 76, 78A, 76 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

переулок 3-й Украинский 19А.

Что касается плановых обесточений в Винницкой области, то на 31 декабря графики отключения света планируются только в пределах обслуживания Оратовского района электросетей, пишет Politeka.

Ориентировочно с 9 до 16 часов без электроэнергии останутся некоторые жители села Новоживотов, а именно:

улица Богатырева 1, 2, 4, 5-16, 18-22, 24, 28-42, 44, 46;

Заречная 1-8, 10, 12-18, 20-23, 25-31, 33, 34, 36-44, 46-54, 56-61, 63, 64, 65, 66, 69А, 70, 80;

Казачья 2А, 3, 5-8, 10-20, 22, 24-27, 31-35, 37, 39-44, 45А, 46, 48, 50, 51, 53-58, 59A, 60, 65-70, 7;

Мира 1-4, 6-20, 22-27;

Набережная 1-5, 7-19, 21-34, 36-53, 57, 58, 59;

Победы 1-12, 14-18, 20, 23, 26А, 27, 29-33, 35-43, 45-51,53, 54, 56-63, 65-74,

77, 79-91, 93-101, 103;

77, 79-91, 93-101, 103; Покровская 1-4, 6, 7, 8, 10-13, 15-20, 22-25, 27-35, 37-42, 44, 45, 46, 48, 50

, 52, 5 3, 55-58, 60-63, 7

, 52, 5 3, 55-58, 60-63, 7 Садовая 1-5, 7-28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40;

Степная 1-7, 9, 11, 12, 13, 15-19, 21, 23, 24, 26-40, 42-48, 50-54, 56-62, 64;

Щорса 44.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.