Лицо ожидает своей очереди бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье или компенсацию.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно отдельным категориям граждан, нуждающихся в государственной поддержке, сообщает Politeka.

Если предоставление помещения невозможно, закон предусматривает денежную компенсацию. Социальные квартиры предоставляют людям с инвалидностью, тяжелыми болезнями и проживающим в аварийных или непригодных домах.

Помощь также могут получить дети-сироты после завершения учебы, переселенцы без собственной недвижимости и семьи, где жилая площадь менее семи квадратных метров на человека. В первую очередь поддержку оказывают гражданам с низким доходом, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

По состоянию на 2025 год, внеочередное право на социальное жилье имеют семьи погибших военнослужащих, ветераны и участники боевых действий, реабилитированные жертвы политических репрессий, лица с инвалидностью из-за войны войны. В список включены также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети-сироты, дети с инвалидностью, люди, пострадавшие от стихийных бедствий и многодетные семьи с пятью и более детьми.

Минимальная площадь жилья составляет 13,65 квадратного метра на человека. При необходимости органы местного самоуправления могут увеличить или предоставить отдельное здание. Помещения могут быть комнатами в коммунальных квартирах, отдельными квартирами или жилыми домами.

Соцжилье не переходит в частную собственность и предоставляется исключительно по договору социального найма, определяющего права и обязанности сторон.

Чтобы получить услугу, гражданин представляет документы в местный орган власти, подтверждая льготы или сложные жизненные обстоятельства. После проверки условий проживания жилищная комиссия принимает решение о взятии на учет. Лицо ожидает своей очереди бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье или компенсацию.

Прием заявлений осуществляется в соответствии с установленным порядком и наличием свободных помещений.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: переселенцев ждет новая программа поддержки, что известно.