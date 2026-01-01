Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает контроль за соблюдением всех условий и гарантирует безопасное пребывание.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусматривает временное проживание в специально оборудованных помещениях сроком до 12 месяцев за счет государственного бюджета, передает Politeka.

Как сообщают в Министерстве соцполитики, программа создана для того, чтобы переселенцы могли восстановить самостоятельность и чувствовать себя безопасно, получая доступ к жилью со всеми необходимыми удобствами.

Лица, пользующиеся услугой, могут самостоятельно готовить еду, вести домашнее хозяйство, развивать социальные навыки и получать поддержку специалистов или служб, независимо от формы собственности помещения.

Проживание украинцам предоставляют физические или юридические лица, включенные в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, отвечающих критериям Кабинета Министров и имеющих собственное или арендованное жилье для временного размещения переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает контроль за соблюдением всех условий и гарантирует безопасное пребывание, что позволяет людям, потерявшим дом из-за войны, чувствовать стабильность и защищенность.

Программа также помогает адаптироваться к новой среде и получить социальную поддержку во время проживания. Местные власти контролируют процесс размещения, а социальные службы предоставляют консультации и сопровождение переселенцев.

Таким образом, жители, нуждающиеся в помощи, получают не только бесплатный дом, но и поддержку в решении повседневных вопросов, что способствует интеграции в общину.

Кроме того, в Харьковской области можно получить гуманитарную помощь.

