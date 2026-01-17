Ряд проблем на украинском рынке приводит к дефициту продуктов в Киеве и влияет на формирование цен.

Дефицит продуктов в Киеве наблюдается в зимний сезон на популярные товары, любящие использовать украинцы при приготовлении блюд, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности.

Фиксируется значительное повышение цен на тепличные помидоры. Основная причина подорожания – дефицит продуктов в Киеве, возникший в связи с завершением сезона выращивания этой продукции.

После завершения основного сезона сбор помидоров количество овощей на украинском рынке значительно сократилось. Это привело к ограниченному предложению и, соответственно, росту цен. Кроме сезонного фактора, на ситуацию также влияют сложные погодные условия и повышение затрат на выращивание, что затрудняет стабильную поставку свежей продукции из теплиц.

Покупателям приходится платить значительно больше за привычный продукт как в торговых сетях, так и на рынках. Для производителей такая ситуация открывает возможность получения более высоких доходов, однако в то же время создает риски снижения спроса, поскольку часть населения может отказываться от покупки из-за слишком высокой стоимости овощей.

Также наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Специалисты объясняют подорожание, прежде всего, сокращением предложения на внутреннем рынке. Это связано с завершением основного сезона выращивания тепличных овощей, в результате чего объемы продукции, доступной для реализации существенно уменьшились. В таких условиях продавцы вынуждены корректировать цены в сторону роста, чтобы компенсировать ограниченные поставки.

