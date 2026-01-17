Низка проблем на українському ринку призводить до дефіциту продуктів у Києві і впливає на формуванні цін.

Дефіцит продуктів у Києві спостерігається у зимовий сезон на популярні товари, які полюбляють використовувати українці при приготуванні страв, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Фіксується суттєве підвищення цін на тепличні помідори. Основна причина подорожчання — дефіцит продуктів у Києві, який виник у зв’язку із завершенням сезону вирощування цієї продукції.

Після завершення основного сезону збирання помідорів кількість овочів на українському ринку значно скоротилася. Це призвело до обмеженої пропозиції та, відповідно, зростання цін. Окрім сезонного чинника, на ситуацію також впливають складні погодні умови та підвищення витрат на вирощування, що ускладнює стабільне постачання свіжої продукції з теплиць.

Покупцям доводиться платити значно більше за звичний продукт як у торговельних мережах, так і на ринках. Для виробників така ситуація відкриває можливість отримання вищих доходів, однак водночас створює ризики зниження попиту, оскільки частина населення може відмовлятися від купівлі через надто високу вартість овочів.

Також спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Фахівці пояснюють подорожчання насамперед скороченням пропозиції на внутрішньому ринку. Це пов’язано із завершенням основного сезону вирощування тепличних овочів, унаслідок чого обсяги продукції, доступної для реалізації, істотно зменшилися. За таких умов продавці змушені коригувати ціни в бік зростання, щоб компенсувати обмежені поставки.

