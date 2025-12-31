Получился серьезный дефицит продуктов в Кировоградской области и на рынке других регионов.

Дефицит продуктов в Кировоградской области и других регионах может усилиться в 2026 году популярным товаром, который любят украинцы, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности.

Любимое сало украинцев превратилось в настоящий деликатес. Цены на продукт взлетели: за килограмм сейчас просят от 200 до 700 гривен в зависимости от сорта. Средняя стоимость уже превысила 250 гривен, хотя еще год назад за кило давали 164 гривны.

Причины повышения цен:

Первая причина — резкое сокращение поголовья свиней из-за войны и африканской чумы. Украина потеряла около 40% животных в последние годы, что создало серьезный дефицит продуктов в Кировоградской области на рынке.

Вторая причина – экономическая невыгодность содержания свиней для частных хозяйств.

Третья причина – дефицит именно сала, а не свинины в целом. Крупные промышленные предприятия не выращивают свиней до большого веса, когда скапливается толстый слой жира.

Отключения электроэнергии приводят к росту себестоимости производства в среднем примерно на 10%. Большинство крупных предприятий оборудованы резервными источниками питания, однако имеющиеся генераторы способны обеспечить только 50–60% от требуемых мощностей.

Дополнительные затраты на топливо при работе генераторов включаются в конечную стоимость продукции. Особенно важно бесперебойное электроснабжение для систем вентиляции в свинарниках, ведь их остановка создает критические условия содержания животных из-за накопления аммиака.

В то же время, специалисты отмечают, что именно блекауты не являются ключевым фактором роста цен. Значительно более весомое влияние на подорожание оказывает распространение африканской чумы свиней и общий дефицит сала на рынке.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: где именно можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: украинцев предупредили о проблемах на рынке в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кировоградской области: кто из переселенцев может получить поддержку.