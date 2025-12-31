Вийшов серйозний дефіцит продуктів у Кіровоградській області та на ринку інших регіонів.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах може посилитись у 2026 році на популярний товар, який полюбляють українці, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Улюблене сало українців перетворилося на справжній делікатес. Ціни на продукт злетіли: за кілограм зараз просять від 200 до 700 гривень залежно від сорту. Середня вартість уже перевищила 250 гривень, хоча ще рік тому за кіло давали 164 гривні.

Причини підвищення цін:

Перша причина — різке скорочення поголів'я свиней через війну та африканську чуму. Україна втратила близько 40% тварин за останні роки, що створило серйозний дефіцит продуктів у Кіровоградській області та на ринку інших регіонів.

Друга причина — економічна невигідність утримання свиней для приватних господарств.

Третя причина — дефіцит саме сала, а не свинини загалом. Великі промислові підприємства не вирощують свиней до великої ваги, коли накопичується товстий шар жиру.

Відключення електроенергії призводять до зростання собівартості виробництва в середньому приблизно на 10%. Більшість великих підприємств обладнані резервними джерелами живлення, однак наявні генератори здатні забезпечити лише 50–60% від необхідних потужностей.

Додаткові витрати на пальне для роботи генераторів включаються у кінцеву вартість продукції. Особливо важливим є безперебійне електропостачання для систем вентиляції у свинарниках, адже їх зупинка створює критичні умови утримання тварин через накопичення аміаку.

Водночас фахівці зазначають, що саме блекаути не є ключовим чинником зростання цін. Значно вагоміший вплив на подорожчання має поширення африканської чуми свиней та загальний дефіцит сала на ринку.

Джерело: Телеграф.

