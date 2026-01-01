Новая денежная помощь для ВПЛ с 1 января в Одесской области начнет предоставляться отдельным группам украинцев, которые относятся к социально уязвимым.

Новая денежная помощь для ВПЛ с 1 января в Одесской области предусмотрена для тех, кто был вынужден покинуть опасный регион, сообщает Politeka.

Новая денежная помощь для ВПЛ с 1 января в Одесской области означает так называемую седьмую выплату в размере 2 тысячи гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.

Выплата будет доступна только тем, кто официально работал без перерыва в течение последних шести месяцев, а ее получение подтверждается автоматическим зачислением на банковские карты.

Суммы будут поступать на счета 15 и 28 числа каждого месяца, что позволит переселенцам планировать свои расходы. Вместе с этим, новая денежная помощь для ВПЛ с 1 января в Одесской области не предусматривает увеличения размера выплат по сравнению с 2025 годом.

В госбюджете на 2026 год заложены аналогичные суммы: 2 000 на взрослого и 3 000 на ребенка или человека с инвалидностью.

Также остаются в силе программы соцподдержки на аренду жилья для тех, кто не имеет собственного жилья в безопасных регионах и вынужден тратить на аренду более 20% дохода. Условием получения таких соцвыплат является официально заключенный договор.

Кроме государственных программ, в 2026 году международные организации продолжат оказывать финансовую поддержку переселенцам.

Основными получателями будут внутренне перемещенные лица, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, жители прифронтовых или деоккупированных территорий.

Выплаты обычно предоставляются на 3 месяца, однако иногда возможно продление до полугода. Для получения соцпомощи достаточно подать заявку через официальные сайты или страницы организаций в соцсетях. Всю информацию всегда публикуют на официальных ресурсах.

