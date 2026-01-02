Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых жителей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в этом сезоне стартует в рамках нового социального проекта, реализуемого областными структурами вместе с общинами, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на пожилых людей, которые из-за войны или финансовых трудностей остались без достаточной поддержки.

В первую очередь получают помощь граждане с минимальными доходами, ограниченной мобильностью или проблемами со здоровьем. Основной упор делается на адресную доставку продуктовых наборов. Волонтеры формируют свертки из базовых товаров и передают их непосредственно домой тем, кто не может самостоятельно посетить пункты выдачи. Такой подход снижает физическую нагрузку и повышает безопасность получателей.

Отдельно предусмотрена денежная поддержка семей переселенцев с пожилыми членами. Средства можно потратить на питание и оплату коммунальных услуг. Приоритет отдают тем, кто выехал из зон активных боевых действий или потерял стабильный заработок.

Социальные специалисты консультируют и помогают оформлять заявления, проверяют документы и объясняют порядок получения субсидий во избежание задержек.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых жителей и обеспечение доступа к необходимым ресурсам. Получателям советуют заранее уточнять графики, готовить документы и обращаться в органы социальной защиты для получения полной информации о доступных видах поддержки.

Кроме того, в Харькове можно получить бесплатные продукты. Проект призван помочь семьям, которые проживают в прифронтовых общинах востока Украины и находятся в сложных социально-бытовых условиях.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс