Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області цього сезону стартує в рамках нового соціального проєкту, який реалізують обласні структури разом із громадами, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на літніх людей, які через війну або фінансові труднощі залишилися без достатньої підтримки.

Першочергово отримують допомогу громадяни з мінімальними доходами, обмеженою мобільністю або проблемами зі здоров’ям. Основний акцент робиться на адресну доставку продуктових наборів. Волонтери формують пакунки з базових товарів і передають їх безпосередньо додому тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі. Такий підхід знижує фізичне навантаження та підвищує безпеку одержувачів.

Окремо передбачена грошова підтримка для родин переселенців із літніми членами. Кошти можна витратити на харчування та оплату комунальних послуг. Пріоритет надають тим, хто виїхав із зон активних бойових дій або втратив стабільний заробіток.

Соціальні фахівці консультують і допомагають оформлювати заяви, перевіряють документи та пояснюють порядок отримання субсидій, щоб уникнути затримок.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на підтримку найбільш уразливих мешканців і забезпечення доступу до необхідних ресурсів. Отримувачам радять заздалегідь уточнювати графіки, готувати документи та звертатися до органів соціального захисту для отримання повної інформації про доступні види підтримки.

Крім того, у Харкові також можна отримати безкоштовні продукти. Проєкт покликаний надати допомогу сім’ям, які проживають у прифронтових громадах сходу України та перебувають у складних соціально-побутових умовах.

