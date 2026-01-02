Подорожание продуктов в Одесской области оказало большое влияние на молочные, овощные и бакалейные товары, сообщают эксперты рынка, сообщает Politeka.

Семьи и домохозяйства уже отмечают повышение затрат на базовые продукты, что формирует дополнительное финансовое давление.

Среди молочных изделий больше выросла цена сметаны «Президент» 15% (350 г). В среднем она стоит 56,79 грн, в то время как в разных сетях показатели колеблются от 54,70 до 58,99. По сравнению с ноябрем она подорожала на 4,33, что отражает общую тенденцию роста цен в этом сегменте.

Овощи также стали дороже. Свекла сегодня в среднем стоит 10,43 грн за килограмм. Самая низкая стоимость зафиксирована у Auchan – 7,50, а максимальная у Megamarket – 15,90. Рост по отношению к предыдущему месяцу составил 0,70, что подчеркивает сезонную динамику и влияние логистики на конечную цену.

Среди бакалея больше всего изменилась гречка. Средняя стоимость на килограмм сейчас составляет 47,85 грн, по сравнению с ноябрем она поднялась на 4,03. Самый доступный вариант предлагают у Auchan (39,90), а самый дорогой – у Megamarket (61,70). Рост стоимости обусловлен сочетанием сезонных факторов и повышением затрат на доставку.

Специалисты советуют потребителям планировать покупки заранее, обращать внимание на разницу в стоимости по разным торговым точкам и выбирать оптимальные предложения. Удорожание продуктов в Одесской области влияет на бюджет большинства домохозяйств, особенно тех, кто регулярно покупает базовые продукты для семьи.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в начале следующего месяца некоторые овощи и крупы могут продолжить расти в цене, поэтому следует следить за официальными объявлениями магазинов и аналитическими отчетами о стоимости товаров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения