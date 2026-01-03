Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в временном проживании после потери собственного дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове позволяет маломобильным лицам после длительного медицинского ухода жить в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев за счет государственного бюджета, сообщает Politeka.

Речь идет об экспериментальном проекте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, которое оказывает комплексную помощь тем, кто потерял дом и не может самостоятельно организовать свой быт.

Программа предусматривает не только бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, но и комплекс поддержки. Переселенцы получают квартиру со всеми необходимыми удобствами, могут самостоятельно готовить еду, вести домашнее хозяйство.

Кроме того, граждане могут получать помощь в развитии социальных навыков и поддержку в решении сложных жизненных ситуаций. При необходимости к ним привлекаются специалисты и социальные службы независимо от формы собственности.

Предоставлять услугу могут физические и юридические лица, внесенные в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, которые отвечают критериям Кабмина и имеют собственное или арендованное помещение.

Именно организаторы контролируют соблюдение стандартов безопасности и комфорта и обеспечивают возможность получить соцпомощь даже нуждающимся в индивидуальном подходе.

Чтобы воспользоваться бесплатным жильем в Харькове, ВПЛ должны обратиться в уполномоченные органы, ведущие учет нуждающихся в временном проживании.

На основе представленных документов создается учетное дело для каждого лица или семьи и присваивается индивидуальный номер.

