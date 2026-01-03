Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається внутрішньо переміщеним особам, які потребують тимчасового проживання після втрати власного дому.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові дозволяє маломобільним особам після тривалого медичного догляду жити у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців за рахунок державного бюджету, повідомляє Politeka.

Йдеться про експериментальний проєкт Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, який надає комплексну допомогу тим, хто втратив дім та не може самостійно організувати свій побут.

Програма передбачає не лише безкоштовне житло для ВПО у Харкові, а й комплекс підтримки. Переселенці отримують помешкання із усіма необхідними зручностями, можуть самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство.

Окрім цього, громадяни можуть отримувати допомогу у розвитку соціальних навичок та підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій. За потреби, до них залучаються фахівці та соціальні служби незалежно від форми власності.

Надавати послугу можуть фізичні та юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, які відповідають критеріям Кабміну та мають власне або орендоване приміщення.

Саме організатори контролюють дотримання стандартів безпеки та комфорту і забезпечують можливість отримати соцдопомогу навіть тим, хто потребує індивідуального підходу.

Щоб скористатися безкоштовним житлом у Харкові, ВПО повинні звернутися до уповноважених органів, які ведуть облік потребуючих тимчасового проживання.

На основі поданих документів створюється облікова справа для кожного громадянина або сім’ї та присвоюється індивідуальний номер.

