Новая система оплаты за проезд в Киевской области будет способствовать удобству передвижения.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области внедряет автоматизированные валидаторы в общественном транспорте Белой Церкви, сообщает Politeka.

Решение о внедрении приняло исполком горсовета, утвердив технические условия и поэтапный план перехода на электронные платежи.

Пассажиры смогут рассчитываться бесконтактно – банковскими карточками или мобильными приложениями. Наличность постепенно выводится из обращения, что делает посадку более быстрой и безопасной.

Особое внимание уделено льготникам: около 50 тысяч человек из 26 категорий получают ограниченное количество бесплатных поездок. Расходы перевозчиков компенсируют ежемесячно на основе актов, что уменьшает споры и повышает прозрачность операций.

Разработчики отмечают, что новая система оплаты за проезд в Киевской области позволяет точно учитывать льготные поездки и оперативно возмещать расходы транспортным компаниям. Электронный учет обеспечивает контроль финансовых потоков и быстрое реагирование на запросы жителей.

Город также обновляет автопарк: четыре автобуса поступили в качестве благотворительной помощи и будут работать на тестовых маршрутах, бесплатно перевозя льготников и проверяя работу валидаторов в реальных условиях.

Внедрение будет проходить поэтапно: сначала тестирование, затем установка оборудования в других направлениях. Пассажиры и перевозчики получат время на адаптацию во избежание очередей и недоразумений.

Ожидается, что система ускорит расчеты, повысит прозрачность сделок и улучшит качество обслуживания для всех жителей общины.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области будет способствовать удобству передвижения, точному контролю льготных категорий и стабильному финансированию транспортных компаний.

Источник

Последние новости Украины:

