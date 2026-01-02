Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на обеспечение бесперебойного вывоза мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области ввели с 1 января 2026 года в Заводской общине, сообщает Politeka.

Изменения связаны с пересмотром стоимости вывоза и обработки бытовых отходов, которые уже не покрывают нынешние тарифы полностью.

В местном совете отмечают, что действующие расценки не учитывают удорожание материалов, работ и обслуживания техники. Поэтому коммунальное предприятие не может стабильно выполнять свои функции и гарантировать качество услуг.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата вырастет на 14,95 грн - с 33,85 до 48,80 грн на одного человека. Владельцы частных домовладений будут платить 37 гривен. вместо 25. Для бюджетных учреждений предусмотрено увеличение на 2,55 грн., для других категорий — на 2,94.

Местные власти подчеркивают, что новые тарифы имеют экономическое обоснование и направлены на поддержание стабильной работы инфраструктуры общества. Жители могут подавать замечания или предложения, обращаясь непосредственно в КП «Заводское-2010» или по электронной почте.

Специалисты добавляют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на обеспечение бесперебойного вывоза мусора, поддержание должного уровня обслуживания населения и приведение местных платежей в соответствие с реальными расходами.

Местным жителям также советуют планировать семейный бюджет раньше времени, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать услуги во избежание неприятных сюрпризов в платежках.

