Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області запровадили з 1 січня 2026 року у Заводській громаді, повідомляє Politeka.

Зміни пов’язані з переглядом вартості вивезення та обробки побутових відходів, які нинішні тарифи вже не покривають повністю.

У місцевій раді наголошують, що чинні розцінки не враховують подорожчання матеріалів, робіт та обслуговування техніки. Через це комунальне підприємство не може стабільно виконувати свої функції та гарантувати якість послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата зросте на 14,95 грн — із 33,85 до 48,80 грн на одну особу. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Для бюджетних установ передбачене збільшення на 2,55 грн, для інших категорій — на 2,94.

Місцева влада підкреслює, що нові тарифи мають економічне обґрунтування та спрямовані на підтримку стабільної роботи інфраструктури громади. Жителі можуть подавати зауваження або пропозиції, звертаючись безпосередньо до КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Фахівці додають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення безперебійного вивозу сміття, підтримку належного рівня обслуговування населення та приведення місцевих платежів у відповідність до реальних витрат.

Місцевим мешканцям також радять планувати сімейний бюджет завчасно, слідкувати за офіційними повідомленнями та своєчасно оплачувати послуги, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

