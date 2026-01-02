Был введен новый график движения поездов из Запорожья и приостановлено курсирование ряда пригородных электропоездов.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" предупредила о новом графике движения поездов из Запорожья, изменения уже начали действовать для пассажиров, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

Сообщено о временной отмене части пригородных экспрессов в Запорожской области в начале нового года. Ограничения действуют до 4 января и связаны с корректировкой графиков движения на праздничные дни.

В указанный период было приостановлено курсирование ряда пригородных электропоездов, осуществляющих перевозку через Запорожье. В частности, временно не будут выполняться рейсы в направлении Синельниково и Марганца, а также в обратном направлении. Кроме того, на эти дни отменяется движение пригородных поездов из Канцеровки в Запорожье.

Под отмену попадают следующие рейсы

№6536 Запорожье-2 – Синельниково-1

№6539 Синельниково-1 – Запорожье-2

№6502 Канцеровка – Запорожье-2

№6492/6491 Марганец – Запорожье-1 на участке Запорожье-2 – Запорожье-1

№6494/6493 Запорожье-1 – Марганец

№6076 Марганец – Запорожье-2

В компании призывают пассажиров заранее ознакомиться с обновленным расписанием движения и планировать поездки с учетом временных смен. Полный список отмененных рейсов и регионов обнародован в официальных сообщениях перевозчика и на его информационных ресурсах.

В то же время в "Укрзализныце" отмечают, что для обеспечения повышенного спроса в период новогодних и рождественских праздников компания дополнительно усилила дальние маршруты. К экспрессу №031/032 были добавлены дополнительные прицепные вагоны сообщением Днепр – Львов, что должно улучшить возможности для путешествий в праздничный период.

