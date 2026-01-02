Компанія-перевізник "Укрзалізниця" попередила про новий графік руху поїздів із Запоріжжя, зміни вже почали діяти для пасажирів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

Повідомлено про тимчасове скасування частини приміських експресів у Запорізькій області на початку нового року. Обмеження діють до 4 січня та пов’язані з коригуванням графіків руху на святкові дні.

У зазначений період було призупинено курсування низки приміських електропоїздів, що здійснюють перевезення через Запоріжжя. Зокрема, тимчасово не виконуватимуться рейси у напрямку Синельникового та Марганця, а також у зворотному напрямку. Крім того, на ці дні скасовується рух приміських поїздів із Канцерівки до Запоріжжя.

Під скасування потрапляють такі рейси

№6536 Запоріжжя-2 – Синельникове-1

№6539 Синельникове-1 – Запоріжжя-2

№6502 Канцерівка – Запоріжжя-2

№6492/6491 Марганець – Запоріжжя-1 на ділянці Запоріжжя-2 – Запоріжжя-1

№6494/6493 Запоріжжя-1 – Марганець

№6076 Марганець – Запоріжжя-2

У компанії закликають пасажирів заздалегідь ознайомлюватися з оновленим розкладом руху та планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін. Повний перелік скасованих рейсів і регіонів оприлюднений в офіційних повідомленнях перевізника та на його інформаційних ресурсах.

Водночас в "Укрзалізниці" наголошують, що для забезпечення підвищеного попиту в період новорічних і різдвяних свят компанія додатково посилила далекі маршрути. Зокрема, до експреса №031/032 було додано додаткові причіпні вагони сполученням Дніпро – Львів, що має покращити можливості для подорожей у святковий період.

