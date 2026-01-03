Дисбаланс наблюдается в производстве и на украинском рынке, что повлекло за собой дефицит продуктов в Полтавской области.

Дефицит продуктов в Полтавской области и других регионах Украины наблюдается на популярные товары из-за неурожая, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в исследовании Виктории Рудь, старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААН.

Украинский овощной сектор показал высокую способность адаптироваться даже в условиях военного положения. Несмотря на потерю традиционных производственных мощностей на юге страны, аграрии западных и центральных областей смогли обеспечить стабильность внутреннего рынка. Благодаря существенному расширению посевных площадей и повышению урожайности, фермеры смогли частично компенсировать дефицит основных культур борщового набора.

В сегменте белокочанной капусты ситуация остается напряженной. Общий объем производства, обеспеченный хозяйствами Волынской, Ровенской и Закарпатской областей, вырос до 1,58 млн тонн, однако реальный дефицит на рынке оценивается в 1,7 млн ​​центнеров.

Подобный дисбаланс наблюдается и в производстве других овощей. Недобор столовой свеклы составил 865 тысяч центнеров, а дефицит лука приблизился к 2 миллионам центнеров. В то же время интенсификация производства в Полтавской, Винницкой и Черниговской областях позволила увеличить сбор лука до 738 тысяч тонн.

Наиболее положительную динамику показала морковь. Несмотря на расчетный дефицит продуктов в Полтавской области в 1 миллион центнеров, валовой сбор этой культуры вырос на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг 844 тысячи тонн. Этот результат стал возможен благодаря активности фермеров Хмельницкой и Тернопольской областях.

Изменения в географии выращивания овощей свидетельствуют о масштабной трансформации отрасли: овощеводство постепенно становится менее зависимым от поливных земель юга и осваивает новые регионы с достаточным естественным увлажнением на западе страны.

Источник: Аgrotimes.

