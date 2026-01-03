Дисбаланс спостерігається у виробництві та на українському ринку, що викликало дефіцит продуктів у Полтавській області.

Дефіцит продуктів у Полтавській області та інших регіонах України спостерігається на популярні товари через неврожай, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в дослідженні Вікторії Рудь, старшої наукової співробітниці Інституту овочівництва і баштанництва НААН.

Український овочевий сектор показав високу здатність до адаптації навіть в умовах воєнного стану. Незважаючи на втрату традиційних виробничих потужностей на півдні країни, аграрії західних та центральних областей змогли забезпечити стабільність внутрішнього ринку. Завдяки суттєвому розширенню посівних площ та підвищенню врожайності фермери змогли частково компенсувати дефіцит основних культур борщового набору.

У сегменті білоголової капусти ситуація залишається напруженою. Загальний обсяг виробництва, забезпечений господарствами Волинської, Рівненської та Закарпатської областей, зріс до 1,58 мільйона тонн, проте реальний дефіцит на ринку оцінюється у 1,7 мільйона центнерів.

Подібний дисбаланс спостерігається й у виробництві інших овочів. Недобір столового буряка склав 865 тисяч центнерів, а дефіцит цибулі наблизився до 2 мільйонів центнерів. Водночас інтенсифікація виробництва на Полтавщині, Вінниччині та Чернігівщині дозволила збільшити збір цибулі до 738 тисяч тонн.

Найбільш позитивну динаміку показала морква. Незважаючи на розрахунковий дефіцит продуктів у Полтавській області у 1 мільйон центнерів, валовий збір цієї культури зріс на 12,8% порівняно з попереднім роком і досяг 844 тисяч тонн. Цей результат став можливим завдяки активності фермерів Хмельницької та Тернопільської областей.

Зміни в географії вирощування овочів свідчать про масштабну трансформацію галузі: овочівництво поступово стає менш залежним від поливних земель півдня та освоює нові регіони із достатнім природним зволоженням на заході країни.

Джерело: Аgrotimes.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання вартості проїзду в Полтаві: ціни різко зростуть, скільки тепер доведеться платити.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: як отримати зимову виплату.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: як отримати гарячі обіди.