Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Черкаській області створить певні побутові незручності для місцевиї жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Черкаській області торкнеться одного з населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Черкаській області введуть через ремонтні роботи на газових мережах.

Роботи розпочнуться 05.01.2026 і триватимуть до завершення технічних перевірок та усунення можливих порушень.

Фахівці Звенигородської дільниці Звенигородського УЕГГ місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" перевірятимуть герметичність газових мереж, усуватимуть витоки та контролюватимуть безпечну експлуатацію системи.

Обмеження стосуватимуться абонентів за адресами: Вершинна, провулок Панаса Мирного, Польова 1а, 4, 6а, 6б, 8, 9, 10, 11, 15а, 15б, 17, 24а, 30 та Центральна 93, 93а, 95, 108, 110, 112, 114, 116б.

Мешканців закликають перекрити крани перед газовими приладами та утриматися від користування газовим обладнанням поки будуть проводитись ремонти.

Після завершення робіт газопостачання буде відновлено поступово, по мірі виконання всіх запланованих завдань. Відкривати крани або вмикати газові прилади самостійно до завершення робіт категорично заборонено.

Фахівці місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" закликають місцевих жителів враховувати графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Черкаській області при плануванні власного побуту. Це дозволить уникнути, або ж мінімізувати незручності.

