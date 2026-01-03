График отключения газа на январь 2026 года в Волынской области предусматривает бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа на январь 2026 года в Волынской области коснется 73 домов на территории Владимирского, Ковельского и Луцкого районов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на январь 2026 года в Волынской области выглядит так:

В городе Владимир голубого топлива временно не будет в домах на Ковельской, 132/1 и 132/2 с 07.01 по 09.01, на улице Михаила Старицкого, 3/1 и 3/2 с 12.01 по 14.01, а также на Полесской Сечи, 13 – 15.01 та 43 – 16.01.

В Нововолынске работы затронут дома на 15-м микрорайоне: 10 – 12.01, 11 – 13.01, 12 – 14.01, 13 – 15.01, 14 – 19.01, 15 – 20 та 21.01, 17 – 22 та 23.01, 20 – 26.01, 21 – 27.01, 22 – 28 та 29.01, а также на улице Шахтерский, 21 – 16.01.

В районе Ковеля плановые работы пройдут на Брестской: 2 – 07.01, 28 – 05.01, 72 – 06.01, 131 – 08.01, 133 – 09.01, 109/В – 14.01, 109/Г – 15.01, 111 – 16.01, 121 – 27.01, 129/А – 28.01, 111В – 26.01, 153 – 29.01, 155 – 30.01, 192 – 19.01, 137/А – 12.01, 68 – 13.01, 131 – 08.01. Также на Владимира Кияна, 35/А голубое топливо будет отсутствовать с 20 до 23.01.

В Луцке поставки не будут на Писаревского, 11, 4 и 7 – 05.01, на 9 – 08.01, на 22 и 22/А – 08.01. Улица Полевая, 1 и Прогресса, 1 останутся без голубого топлива 29.01.

На Ровенской, 1 та 3/А – 12.01, на 105 – 19.01, 107 та 107/А – 20.01, 109 та 111 – 21.01, 5 та 5/А – 13.01, 81, 83 та 83/А – 14.01, 85 та 85/А – 15.01, 87 – 19.01, Саперів, 6, 6/А, 10 та 17 – 27.01, Святовасиловская, 3 и Святогорская, 2 – 29.01, Сенаторки Левчановской, 2 и 7 – 28.01, Софии А1 и 2, Софии Ковалевской 23 и 23/А – 22.01, 25 и 27 – 26.01, 52 – 26.01.Аво

График отключения газа на январь 2026 года в Волынской области охватывает только указанные дома и будет действовать исключительно на время проведения ремонтных работ.

