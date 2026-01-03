Графік відключення газу на січень 2026 у Волинській області передбачає побутові незручності для місцевих мешканців.

Графік відключення газу на січень 2026 у Волинській області торкнеться 73 будинків на території Володимирського, Ковельського та Луцького районів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на січень 2026 у Волинській області виглядає так:

У місті Володимир блакитного палива тимчасово не буде у будинках на Ковельській, 132/1 та 132/2 з 07.01 по 09.01, на вулиці Михайла Старицького, 3/1 та 3/2 з 12.01 по 14.01, а також на Поліської Січі, 13 – 15.01 та 43 – 16.01.

У Нововолинську роботи торкнуться будинків на 15-му мікрорайоні: 10 – 12.01, 11 – 13.01, 12 – 14.01, 13 – 15.01, 14 – 19.01, 15 – 20 та 21.01, 17 – 22 та 23.01, 20 – 26.01, 21 – 27.01, 22 – 28 та 29.01, а також на вулиці Шахтарський, 21 – 16.01.

У Ковельському районі планові роботи пройдуть на Брестській: 2 – 07.01, 28 – 05.01, 72 – 06.01, 131 – 08.01, 133 – 09.01, 109/В – 14.01, 109/Г – 15.01, 111 – 16.01, 121 – 27.01, 129/А – 28.01, 111В – 26.01, 153 – 29.01, 155 – 30.01, 192 – 19.01, 137/А – 12.01, 68 – 13.01, 131 – 08.01. Також на Володимира Кияна, 35/А блакитне паливо буде відсутнє з 20 по 23.01.

У Луцьку постачання не буде на Писаревського, 11, 4 та 7 – 05.01, на 9 – 08.01, на 22 та 22/А – 08.01. Вулиця Польова, 1 та Прогресу, 1 залишаться без блакитного палива 29.01.

На Рівненській, 1 та 3/А – 12.01, на 105 – 19.01, 107 та 107/А – 20.01, 109 та 111 – 21.01, 5 та 5/А – 13.01, 81, 83 та 83/А – 14.01, 85 та 85/А – 15.01, 87 – 19.01, Саперів, 6, 6/А, 10 та 17 – 27.01, Святовасилівська, 3 та Святогірська, 2 – 29.01, Сенаторки Левчанівської, 2 та 7 – 28.01, Софії Ковалевської, 23 та 23/А – 22.01, 25 та 27 – 26.01, 52 – 26.01.

Графік відключення газу на січень 2026 у Волинській області охоплює лише вказані будинки і діятиме виключно на час проведення ремонтних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області: що саме дорожчає та наскільки