Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется государством через специальные фонды, которые создаются местными советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.
Такое бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется по месту фактического проживания гражданина и рассчитано на срок до одного года.
В случае если человек или семья не смогут найти постоянное жилище в течение этого времени, срок проживания может быть продлен. Государство установило минимальную норму площади, которая составляет не менее 6 квадратных метров на одного человека.
Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области принимается на основе балльной системы оценки потребности, учитывающей состояние жилищных условий, состав семьи и уровень уязвимости переселенцев.
Особенно приоритетны многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди, потерявшие трудоспособность, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригоден для проживания из-за боевых действий.
Такой подход позволяет максимально эффективно распределять имеющиеся ресурсы и обеспечивать безопасными условиями наиболее нуждающихся.
Чтобы получить крышу над головой, переселенцы должны встать на учет в специальных учреждениях. Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или в районную государственную администрацию.
После подачи документов на каждого человека или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.
