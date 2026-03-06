Завершение отопительного сезона в Винницкой области позволит адаптировать систему теплоснабжения к изменению климата.

Завершение отопительного сезона в Винницкой области в 2026 году состоится с учетом фактических погодных условий, а не по заранее установленной дате, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, у государства достаточно ресурсов, чтобы сезон прошел стабильно и завершился гибко, ориентируясь на среднесуточные температуры.

Мы готовы работать до 15 апреля, ориентируясь на реальные погодные показатели. Благодаря работе премьер-министра и первого вице-премьера ресурсы для завершения отопительного сезона достаточны» , — отметил Кулеба.

В ходе брифинга он также подтвердил, что запасы энергоресурсов проверены и готовы к использованию.

Правительство отмечает, что начало и конец отопительного периода определяется действующим законодательством. Согласно рекомендациям Кабмина старт теплоснабжения возможен, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд опускается ниже +8°C.

Решение о включении или отключении отопления принимают местные органы власти на основе фактических показателей наружной температуры. Таким образом, завершение отопительного сезона в Винницкой области позволит адаптировать систему теплоснабжения к изменениям климата и обеспечить комфорт в жилых и социальных зданиях.

Кроме того, в Винницкой области также сообщалось о подорожании проезда.

Средняя цена проезда по региону составляет 2 гривны 40 копеек за километр. Билет из Винницы в Казатин, длина маршрута которого 85 километров, до этого времени оставался дешевле других направлений.

