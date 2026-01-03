Подорожание проезда в Полтаве связано с экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильного функционирования транспортной системы.

Подорожание проезда в Полтаве вступило в силу с 29 декабря 2025, сообщает Politeka.

Стоимость проезда в частном общественном транспорте была повышена с 10 до 15 гривен. Перевозчики объясняют, что три года держали старую цену, но рост расходов на топливо, смазочные материалы и автозапчасти сделал предварительный тариф убыточным.

Новые таблички по актуальной цене уже появились в автобусах. Для многих жителей такое изменение стало неожиданностью.

Подорожанию предшествовала встреча перевозчиков с представителями власти 19 декабря. Они отметили, что фактические расходы на содержание транспорта превышают доход от тарифа 10 гривен и поддерживать его невозможно.

Помимо роста цен на топливо и смазочные материалы подорожали шины, аккумуляторы и другие детали, увеличились расходы на оплату труда и страховые взносы. Также отмечают, что из-за нехватки средств большинство автобусов нуждаются в капитальном или текущем ремонте, но осуществить его в полном объеме нет возможности.

В то же время, коммунальный транспорт работает по неизменным тарифам: 12 гривен в муниципальных автобусах и 10 в троллейбусах. Оплата через «е-билет» дешевле: 9 гривен в троллейбусах и 13 в частных маршрутках, с возможностью производить неограниченное количество пересадок в течение 35 минут.

Во время встречи перевозчики отметили, что у Полтавы один из самых низких тарифов среди областных центров. Для сравнения: Львов - 17-25 грн в зависимости от способа оплаты, Чернигов - 12-17 грн, Черкассы - 16-20, Днепр - 20, Винница - 12-15.

Специалисты подчеркивают, что удорожание проезда в Полтаве связано с экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильного функционирования транспортной системы. Жителям советуют планировать расходы и следить за официальными сообщениями перевозчиков во избежание неприятных сюрпризов в платежках.

