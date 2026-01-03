Подорожчання проїзду в Полтаві пов’язане з економічними факторами та необхідністю підтримки стабільного функціонування транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Полтаві набрало чинності з 29 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Вартість проїзду в приватному громадському транспорті підвищили з 10 до 15 гривень. Перевізники пояснюють, що три роки тримали стару ціну, але зростання витрат на паливо, мастильні матеріали та автозапчастини зробило попередній тариф збитковим.

Нові таблички з актуальною ціною вже з’явилися в автобусах. Для багатьох мешканців така зміна стала несподіванкою.

Здорожчанню передувала зустріч перевізників із представниками влади 19 грудня. Вони зазначили, що фактичні витрати на утримання транспорту перевищують дохід від тарифу 10 гривень і підтримувати його далі неможливо.

Окрім зростання цін на паливо та мастильні матеріали, подорожчали шини, акумулятори та інші деталі, збільшилися витрати на оплату праці й страхові внески. Також наголошують, що через брак коштів більшість автобусів потребує капітального або поточного ремонту, але здійснити його в повному обсязі немає можливості.

Водночас комунальний транспорт працює за незмінними тарифами: 12 гривень у муніципальних автобусах і 10 у тролейбусах. Оплата через «е-квиток» дешевша: 9 гривень у тролейбусах та 13 у приватних маршрутках, з можливістю робити необмежену кількість пересадок протягом 35 хвилин.

Під час зустрічі перевізники зазначили, що Полтава має один із найнижчих тарифів серед обласних центрів. Для порівняння: Львів — 17–25 грн залежно від способу оплати, Чернігів — 12–17 грн, Черкаси — 16–20 , Дніпро — 20, Вінниця — 12–15.

Фахівці підкреслюють, що подорожчання проїзду в Полтаві пов’язане з економічними факторами та необхідністю підтримки стабільного функціонування транспортної системи. Жителям радять планувати витрати та стежити за офіційними повідомленнями перевізників, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.