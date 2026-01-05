Проект сосредоточен на предоставлении бесплатных продуктов внутриперемещенным лицам и пенсионерам в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить от благотворительной организации «Їжа Харків’янам», однако раздача происходит не каждый день, пишет Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Инициатива реализуется в целях поддержки жителей Харькова, которые находятся в сложных жизненных условиях. Проект сосредоточен на предоставлении бесплатных продуктов внутриперемещенным лицам и пенсионерам в Харькове. Также помощь предназначена для многодетных семей и малоимущих жителей города.

Ключевым направлением работы «Їжа Харків’янам» есть формирование и выдача продуктовых наборов. Кроме продуктов питания, получателям также предоставляют средства гигиены, бытовые вещи и другие товары первой необходимости. Такой комплексный подход позволяет частично закрыть базовые потребности людей и снизить их ежедневную нагрузку.

Для получения гуманитарной помощи предусмотрена обязательная предварительная онлайн-регистрация. Подать заявку можно через официальный сайт организации, а также посредством ее страниц в социальных сетях Instagram и Telegram. После обращения заявителя информируют об определенных датах и ​​времени получения помощи в соответствующем пункте выдачи.

Оказание помощи осуществляется исключительно в офлайн-режиме. Почтовая или курьерская доставка продуктов не предусмотрена. Получить продуктовый набор можно лично при предъявлении оригиналов необходимых документов или через уполномоченное доверенное лицо.

На этом этапе гуманитарная поддержка оказывается единовременно. В то же время, организаторы отмечают, что условия программы могут изменяться в зависимости от имеющихся ресурсов и количества поданных заявок. Жителям Харькова рекомендуют регулярно отслеживать обновления на официальных информационных ресурсах проекта, чтобы своевременно узнавать актуальные возможности получения помощи.

