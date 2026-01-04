Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове охватывают не только питание, но и помощь в бытовых нуждах и социальную поддержку.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляет благотворительная организация «Еда Харьковчанам», сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют на официальном сайте организации.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей города, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Проект охватывает внутренне перемещенные лица, пенсионеры, малообеспеченные семьи и многодетные семьи. Основное направление деятельности – формирование и выдача продуктовых наборов. Помимо продовольствия, переселенцам и пенсионерам предоставляют средства гигиены, бытовые товары и другие необходимые вещи, что позволяет частично закрыть базовые потребности и облегчить повседневную жизнь.

Чтобы получить помощь, необходимо пройти онлайн-регистрацию через официальный сайт организации или ее странички в Instagram и Telegram. После рассмотрения заявки заявителю уведомляют дату и время получения пакета в пункте выдачи.

Выдача гуманитарной помощи осуществляется исключительно лично, почтовая или курьерская доставка не предусмотрена. Забрать наборы можно самостоятельно или через доверенное лицо при наличии оригиналов документов.

Поддержка предоставляется единовременно, однако организаторы не исключают изменений в правилах в будущем в зависимости от ресурсов и количества обращений.

Комплексный подход обеспечивает, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове охватывают не только питание, но и помощь в бытовых нуждах и социальную поддержку.

Местным жителям советуют регулярно проверять обновления на официальных страницах проекта, чтобы вовремя узнавать наличие гуманитарной помощи и новые условия получения наборов.

