Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее благодаря компаниям, готовым привлекать опытных работников для различных задач.

Работа для пенсионеров в Одессе предлагается в транспортной сфере и розничной торговле, с официальным трудоустройством и социальными гарантиями, сообщает Politeka.

Так, одно из актуальных предложений работы для пенсионеров в Одессе на сайте work.ua – водитель-дальнобойщик для перевозок по Украине.

От кандидатов ожидают наличие водительских прав категории С+Е, чип-карты водителя, загранпаспорта и опыта от одного года. Обязанности включают соблюдение маршрута и график доставки, контроль технического состояния авто и безопасную перевозку грузов.

Компания предлагает конкурентную зарплату от 40000 до 60000 гривен, современный транспорт, техническую поддержку и гибкий график.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Одессе представлен в розничной торговле. Это вакансии в сети «Сільпо» на должности кассира и продавца по витрине.

Для кассира важно уметь вежливо обслуживать покупателей, контролировать соответствие маркировки товаров и взаимодействовать в команде.

А продавец за витриной должен быть дружелюбным, готовить напитки и выкладывать товар к продаже. Обе вакансии предусматривают стабильную зарплату от 24300 до 25500 гривен, официальное трудоустройство, гибкий график и поддержку коллег.

Сотрудники могут участвовать в тренингах, получать льготы на обучение, посещение спортивных заведений и скидки на продукцию компании.

Все предлагаемые вакансии гарантируют официальное оформление, социальные выплаты и комфортные условия, что делает их привлекательными для людей постарше, стремящихся оставаться занятыми и получать стабильный доход.

