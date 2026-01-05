Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою завдяки компаніям, які готові залучати досвідчених працівників для різних завдань.

Робота для пенсіонерів в Одесі наразі пропонується у транспортній сфері та роздрібній торгівлі, з офіційним працевлаштуванням і соціальними гарантіями,, повідомляє Politeka.

Так, одна з актуальних пропозицій роботи для пенсіонерів в Одесі на сайті work.ua - водій-далекобійник для перевезень по Україні.

Від кандидатів очікують наявність водійського посвідчення категорії С+Е, чіп-карти водія, закордонного паспорта та досвіду від одного року. Обов’язки включають дотримання маршруту та графіку доставки, контроль технічного стану авто та безпечне перевезення вантажів.

Компанія пропонує конкурентну зарплату від 40 000 до 60 000 гривень, сучасний транспорт, технічну підтримку та гнучкий графік.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів в Одесі представлений у роздрібній торгівлі. Це вакансії в мережі «Сільпо» на посади касира та продавця за вітриною.

Для касира важливо вміти ввічливо обслуговувати покупців, контролювати відповідність маркування товарів та взаємодіяти в команді.

А продавець за вітриною повинен бути доброзичливим, готувати напої та викладати товар до продажу. Обидві вакансії передбачають стабільну зарплату від 24 300 до 25 500 гривень, офіційне працевлаштування, гнучкий графік і підтримку колег.

Працівники можуть брати участь у тренінгах, отримувати пільги на навчання, відвідування спортивних закладів і знижки на продукцію компанії.

Усі запропоновані вакансії гарантують офіційне оформлення, соціальні виплати та комфортні умови, що робить їх привабливими для людей старшого віку, які прагнуть залишатися зайнятими та отримувати стабільний дохід.

