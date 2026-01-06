Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области становится одним из ключевых инструментов государственной поддержки переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области стартует в рамках экспериментального проекта, предоставляющего возможность проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Программа рассчитана на внутренне перемещенных лиц, которые после длительного медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной поддержке в повседневной жизни. Участники могут воспользоваться услугой бесплатно, за счет государственного бюджета.

В рамках инициативы переселенцы получают жилье со всеми необходимыми удобствами. Помещения разрешают без помощи других готовить еду и вести домашнее хозяйство. Кроме того, участникам оказывают помощь в развитии социальных навыков и поддержку в решении сложных ситуаций, возникающих при адаптации.

При необходимости к оказанию услуги привлекаются специалисты и службы независимо от формы собственности помещений. Жилье для ВПЛ обеспечивают физические или юридические лица, которые внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, отвечают критериям Кабинета Министров и имеют пригодные для проживания помещения.

Министерство социальной политики подчеркивает, что проект не ограничивается временным размещением переселенцев. Его главная цель – восстановить чувство безопасности и самостоятельности людей, покинувших родной дом из-за войны войны. Программа позволяет обеспечить не только комфортное проживание, но и поддержать адаптацию, оказывая комплексную социальную помощь в бытовых и жизненных вопросах.

Оформление услуги подразумевает подачу документов: паспорта, идентификационного кода и справки ВПЛ. Участники могут обращаться в соответствующие структуры для консультаций и помощи в заполнении заявок.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области становится одним из ключевых инструментов государственной поддержки переселенцев, обеспечивая безопасность, комфорт и социальную стабильность на время пребывания в регионе.

