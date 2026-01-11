Подорожание продуктов в Киевской области обусловлено комбинацией сезонных колебаний, логистических затрат и ростом цен на импортные товары.

Подорожание продуктов в Киевской области продолжает оказывать влияние на бюджет жителей, показывают последние данные торговых сетей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

За последний месяц средняя стоимость помидоров вершка выросла со 161,06 грн до 171,10 за килограмм.

В магазинах Auchan помидоры продают по 159,90 грн., Novus предлагает их за 159,00 грн., а Megamarket – по 194,40 грн. Рост стоимости заметен не только на супермаркетах, но и в ежедневном индексе потребительских цен, где средняя цена за декабрь колебалась от 126,90 до 177,77.

Не только овощи подорожали. Пшено подорожало с 31,83 гривны до 33,05 за килограмм. В Megamarket его продают по 32,20, Auchan – 33,90. За последние недели цены на крупу выросли на 1,65, что также отражается на семейном бюджете.

Молочные продукты показывают схожую тенденцию. Маргарин «Щедро Сливочный особенный 72,5%» (250 г) в настоящее время стоит в среднем 43,70 гривны, тогда как в декабре его средняя стоимость составила 42,94. Расценки в сетях разные: Auchan предлагает 42,40, Novus – 42,99, Megamarket – 45,70.

Удорожание продуктов в Киевской области обусловлено комбинацией сезонных колебаний, логистических затрат и ростом цен на импортные товары. Потребителям рекомендуют отслеживать акционные предложения и планировать покупки, чтоб минимизировать издержки.

В целом за декабрь и начало января большинство основных продуктов питания в регионе подорожали на 1–28 гривен за единицу. Это заставляет семьи пересматривать ежедневные расходы и выбирать наиболее выгодные варианты в магазинах.

