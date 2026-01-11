Подорожчання продуктів у Київській області зумовлене комбінацією сезонних коливань, логістичних витрат та зростання цін на імпортні товари.

Подорожчання продуктів у Київській області продовжує впливати на бюджет мешканців, показують останні дані торгових мереж, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

За останній місяць середня вартість помідорів сливка зросла з 161,06 грн до 171,10 за кілограм.

У магазинах Auchan помідори продають по 159,90 грн, Novus пропонує їх за 159,00 грн, а Megamarket – по 194,40. Зростання вартості помітне не лише на супермаркетних полицьях, а й у щоденному індексі споживчих цін, де середня ціна за грудень коливалася від 126,90 до 177,77.

Не лише овочі подорожчали. Пшоно здорожчало з 31,83 гривні до 33,05 за кілограм. У Megamarket його продають по 32,20, Auchan – 33,90. За останні тижні ціни на крупу зросли на 1,65, що також позначається на сімейному бюджеті.

Молочні продукти демонструють подібну тенденцію. Маргарин «Щедро Вершковий особливий 72,5%» (250 г) нині коштує в середньому 43,70 гривні, тоді як у грудні його середня вартість становила 42,94. Розцінки у мережах різняться: Auchan пропонує 42,40, Novus – 42,99, Megamarket – 45,70.

Подорожчання продуктів у Київській області зумовлене комбінацією сезонних коливань, логістичних витрат та зростання цін на імпортні товари. Споживачам радять відстежувати акційні пропозиції та планувати покупки, щоб мінімізувати витрати.

Загалом, за грудень і початок січня більшість основних продуктів харчування в регіоні подорожчали на 1–28 гривень за одиницю. Це змушує родини переглядати щоденні витрати та обирати найбільш вигідні варіанти у магазинах.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.