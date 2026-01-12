Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области начинается с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято депутатами Каневского городского совета вместе с исполнительным комитетом во время заседания.

Согласно обновленным расчетам, стоимость одного кубометра централизованного водоснабжения составит 55,74 гривны. Услуга водоотвода обойдется в 38,28 гривны. Отдельно пересмотрели плату за обращение с бытовыми отходами – она вырастет ориентировочно на 17 процентов.

Для жителей многоквартирных домов с контейнерной системой ежемесячный платеж за вывоз мусора составит 48,14 гривны с человека. В частном секторе будут действовать разные ставки: при наличии контейнера – 48,14 грн, без него – 40,02. Также определили цены на транспортировку одного кубометра смешанных отходов: 127,49 гривны для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений, 182,48 – для других потребителей.

Начальник профильного отдела жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрий Балан пояснил, что корректировка базируется на экономических расчетах предприятий. По его словам, повлияли повышение минимальной зарплаты, рост стоимости электроэнергии, налоговая нагрузка, а также удорожание горючего и материалов.

В городском совете отмечают, что часть расходов для уязвимых категорий покроют субсидии и льготы. Это позволит коммунальным службам работать стабильно, своевременно выплачивать заработную плату и поддерживать инженерные сети в надлежащем состоянии.

Эксперты советуют жителям заранее корректировать семейный бюджет, следить за обновлениями государственной помощи и не затягивать с оплатой счетов. Отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения, канализации и утилизации отходов в следующем году.

