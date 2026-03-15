ДТЭК объявил о новых графиках отключения света для некоторых населённых пунктов Одесской области на понедельник, 16 марта 2026 года.

Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на 16 марта 2026 на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В пределах Васильевской территориальной общины в Одесской области, по данным ДТЭК, 16 марта графики отключения света будут применять с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Калчева (ул. Бундева Минко, Касапская, Мира, Молодежная, Степная, Центральная, Лесная, Спортивная, Школьная, Садовая, пер. Зеленый, Бессарабский, Болгарский);

Голица (Степная, Зеленая, Виноградная, Кара Маринская, Школьная, Речная);

Банновка (Бессарабская).

На территории Куяльницкой общины плановые обесточивания будут проходить с 8:00 до 19:00 в с. Соболевка на улице Полевая, а с 8:00 до 18:00 – в с. Петровка, Вестерничане, Вишневое (ул. Центральная), Качуровка (Центральная), Федоровка (Школьная, Тумачевская), сообщает Politeka.

В городе Черноморск в Одесской области локальный график отключения света 16 марта будет действовать с 8 до 17 часов для домов по улице Защитников Украины и проспекту Мира.

Кроме того, в понедельник с 8 до 17 часов обесточения будут проходить в с. Каролино-Бугаз для домов в переулке 2-й Приморский, а также частично для жителей с. Александровка Курисовской территориальной общины. В селе Курисово ограничение электроснабжения будет действовать с 8:00 до 18:00 по ул. Петровка.

