Облэнерго предупреждает жителей Полтавской области о новых графиках отключения света в понедельник, 16 марта 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в некоторых населенных пунктах Полтавской области 16 марта 2026 года возможны локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, временные перерывы в электроснабжении в понедельник возможны на территории Петровско-Роменского сельского общества в Полтавской области. Там, по данным облэнерго, графики отключения света 16 марта могут действовать в период с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Березовая Лука (для некоторых домов по улицам Мира, Садовая, Дружбы, Первомайская, Братьев Троянов, Набережная, Цюмовка);

Петровка-Роменская (Качановская, Космонавтов, Нефтяников).

Также локальные графики отключения света в Полтавской области 16 марта 2026 года коснутся Чернухинского поселкового территориального общества, сообщает Politeka. На время проведения работ по техническому обслуживанию электросетей с 9:00 до 15:00 возможны частичные обесточивания в некоторых селах:

Кизливка (ул. Лесная, пер. Лесной);

Гильцы (ул. Белозубова, Сковороды, Шевченко, Школьная, пер. Школьный).

В целом, по данным "Укрэнерго", учитывая погодные условия, жителей просят по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы - с 11:00 до 16:00, когда эффективнее всего работают солнечные электростанции.

Последние новости Украины:

