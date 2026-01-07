Інформацію про гуманітарну допомогу для ВПО у Львівській області, за умови її наявності, мешканці міста можуть отримати у Міському центрі підтримки.

Гуманітарна допомога для ВПО у Львівській області надається внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з районів активних бойових дій, тимчасово окупованих або оточених територій, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Львівської міської ради.

Підтримка також передбачена для людей, чиє житло зруйноване або стало непридатним через обстріли. Підставою є подана заявка на компенсацію через застосунок «Дія» або офіційне підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження нерухомості.

Щомісячна виплата на проживання становить 2000 гривень для повнолітніх та 3000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Для оформлення потрібно звернутися до районного управління соціального захисту за місцем обліку або до одного з Центрів надання адмінпослуг у Львові.

Під час подання заяви заявник має надати довідку ВПО, паспорт, ідентифікаційний код, документи на дітей, підтвердження навчання чи працевлаштування, а також банківські реквізити у форматі IBAN.

Із квітня 2024 року оформлення допомоги здійснюється на домогосподарство. Подати документи можна дистанційно через мобільний застосунок «Дія», що спрощує доступ до виплат для сімей.

Інформацію про гуманітарну допомогу для ВПО у Львівській області, за умови її наявності, мешканці міста можуть отримати у Міському центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб. Установа працює в будні за адресою: вулиця Костя Левицького, 67, у приміщенні ЦНАП Личаківського району.

У міській раді закликають стежити за офіційними оголошеннями, адже обсяги та формати підтримки залежать від наявних ресурсів і актуальних програм.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: розрахунок став легшим для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.