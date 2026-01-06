Новый график движения транспорта в Хмельницком учитывает пассажиропоток и должен уменьшить нагрузку на смежные маршруты в час пик.

Новый график движения транспорта в Хмельницком начал действовать с 5 января в связи с запуском дополнительного автобусного маршрута, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в городском совете.

Речь идет о линии № 23А «Катион — Раково», которую представил заместитель городского головы Николай Ваврищук. В направлении работают пять крупногабаритных автобусов с промежутком между рейсами около двадцати минут.

Охватывает ключевые локации города: микрорайон Катион, районную больницу, вещевой базар, филармонию, торговый центр, поликлинику №1, гостиницу «Подолье», железнодорожный вокзал, автостанцию ​​№2, военный госпиталь, лицей №9. Конечная остановка расположена возле поликлиника №3.

В обратном направлении транспорт курсирует по тому же пути без изменений. Такой подход позволяет обеспечить удобное сообщение между жилищными массивами и социально важными учреждениями.

В горисполкоме отмечают, что новый график движения транспорта в Хмельницком учитывает пассажиропоток и должен снизить нагрузку на смежные маршруты в часы пик.

Кроме того, нововведения в городе затронули и сферу коммунальных услуг. В частности, выросли цены на воду. По информации местного исполкома, изменения обусловлены ростом затрат на электроэнергию, материалы и обслуживание инфраструктуры. Цель новшеств — обеспечить бесперебойную подачу ресурса и поддерживать систему в надлежащем состоянии.

Представители общества отмечают, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области позволит избежать перебоев, обновить оборудование и продолжить модернизацию сетей. Специалисты советуют жителям учесть изменения в семейном бюджете в следующем году.

