Новий графік руху транспорту в Хмельницькому враховує пасажиропотік і має зменшити навантаження на суміжні маршрути у години пік.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому почав діяти з 5 січня у зв’язку із запуском додаткового автобусного маршруту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в міській раді.

Йдеться про лінію № 23А «Катіон — Ракове», яку представив заступник міського голови Микола Ваврищук. На напрямку працюють п’ять великогабаритних автобусів із проміжком між рейсами близько двадцяти хвилин.

Сполучення охоплює ключові локації міста: мікрорайон Катіон, районну лікарню, речовий базар, філармонію, торговельний центр, поліклініку № 1, готель «Поділля», залізничний вокзал, автостанцію № 2, військовий шпиталь, ліцей № 9. Кінцева зупинка розташована біля поліклініки № 3.

У зворотному напрямку транспорт курсує тим самим шляхом без змін. Такий підхід, за словами посадовців, дозволяє забезпечити зручне сполучення між житловими масивами та соціально важливими установами.

У міськвиконкомі зазначають, що новий графік руху транспорту в Хмельницькому враховує пасажиропотік і має зменшити навантаження на суміжні маршрути у години пік.

Крім того, нововведення у місті зачепили й сферу комунальних послуг. Зокрема, зросли ціни на воду. За інформацією місцевого виконкому, зміни зумовлені зростанням витрат на електроенергію, матеріали та обслуговування інфраструктури. Мета нововведень — забезпечити безперебійну подачу ресурсу та підтримувати систему у належному стані.

Представники громади зазначають, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області дозволить уникнути перебоїв, оновити обладнання та продовжити модернізацію мереж. Фахівці радять мешканцям врахувати зміни у сімейному бюджеті наступного року.

