В Черновцах введены временные ограничения движения транспорта в связи с проведением работ.

Введено ограничение движения транспорта в Черновцах, которое продлится до апреля, поэтому важно знать, где невозможно проехать, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили пресс-служба "Черновицкий городской совет" в Телеграмм.

В Черновцах введены временные ограничения движения транспорта в связи с проведением работ на объектах городской инфраструктуры. Речь идет о участке улицы Зеленой — от Лубенской до улицы Старожучковский шлях.

Ограничения будут действовать до 03.04 включительно (т.е. в течение трех месяцев). На указанном отрезке улицы установлено полное перекрытие движения транспорта. В то же время, на перекрестке улицы Зеленой с улицей Старожучковский путь предусмотрено частичное ограничение — движение будет осуществляться в пределах одной полосы.

Причиной ограничений является проведение капитального ремонта улично-дорожной сети. Работы направлены на улучшение состояния дорожного покрытия, повышение безопасности движения и обновление инфраструктуры.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом изменений организации проезда и, по возможности, пользоваться альтернативными путями объезда. Городские службы просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.

Ранее также сообщали, что продажа билетов на некоторые рейсы после 21 января приостановлена ​​из-за осложненного проезда на фастовском участке железной дороги, недавно подвергшейся враждебным обстрелам, а также из-за изменения маршрутов по соображениям безопасности. Это также касается пассажиров из Черновцов, планирующих поездки в столицу после 22 января.

