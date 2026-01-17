У Чернівцях запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з проведенням робіт.

Введно обмеження руху транспорту в Чернівцях, яке триватиме до квітня, тому важливо знати, де неможливо проїхати, повідомляє Politeka.net.

Про це попередели пресслужба "Чернівецька міська рада" в Телеграм.

У Чернівцях запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з проведенням робіт на об’єктах міської інфраструктури. Йдеться про ділянку вулиці Зеленої — від вулиці Лубенської до вулиці Старожучківський шлях.

Обмеження діятимуть до 03.04 включно (тобто протягом трьох місяців). На зазначеному відрізку вулиці встановлено повне перекриття руху транспорту. Водночас на перехресті вулиці Зеленої з вулицею Старожучківський шлях передбачене часткове обмеження — рух здійснюватиметься в межах однієї смуги.

Причиною запровадження обмежень є проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Роботи спрямовані на покращення стану дорожнього покриття, підвищення безпеки руху та оновлення інфраструктури.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути з урахуванням змін в організації проїзду та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами об’їзду. Міські служби просять мешканців та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт.

Раніше також повідомляли, що продаж квитків на деякі рейси після 21 січня призупинили через ускладнений рух на фастівській ділянці залізниці, яка нещодавно зазнала ворожого обстрілу, а також через зміни маршрутів з міркувань безпеки. Це також стосується пасажирів з Чернівців, які планують поїздки до столиці після 22 січня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яких цін чекати з січня.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: з січня діють нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.