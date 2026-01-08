С 2026 года вырастет прожиточный минимум, так что части пенсионеров повысят доплаты для пенсионеров в Кировоградской области.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области и других регионах Украины повысили в 2026 году для части украинцев взрослого возраста, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий минимальные нормы, установленные законодательством, могут рассчитывать на дополнительные начисления в основную пенсию. В то же время специалисты обращают внимание, что размер такой доплаты достаточно ограничен и не имеет существенного влияния на общий уровень пенсионных выплат.

За каждый полный год стажа сверх определенной нормы пенсия увеличивается всего на 25 гривен 95 копеек. Даже при наличии 10 дополнительных лет страхового стажа общая сумма повышения составляет около 260 гривен, что фактически не изменяет финансовое положение большинства пенсионеров.

В то же время, отдельные социальные гарантии остаются в силе для граждан, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и продолжают постоянно проживать на территориях радиоактивного загрязнения. Для этой категории пенсионеров предусмотрены специальные компенсационные выплаты. В 2026 году размер ежемесячной доплаты для таких граждан вырастет до 2595 гривен.

Право на получение указанной доплаты для пенсионеров в Кировоградской области имеют неработающие пенсионеры, проживавшие или работавшие на загрязненных территориях во время аварии на ЧАЭС в 1986 году или до 1 января 1993 года и имеющие официально подтвержденный статус пострадавшего. Выплата такой доплаты прекращается при трудоустройстве пенсионера или его переезда за пределы зоны радиоактивного загрязнения.

Кроме того, в 2026 году сохранится практика возрастных надбавок. Дополнительные начисления будут получать пенсионеры по достижении 75, 80 и 85 лет.

Одинокие пенсионеры в Украине, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получить ежемесячную надбавку в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 1 января 2026 года это 1038 грн).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: кто получит помощь и каким образом.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: что известно о росте цен.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: кто может рассчитывать на 6500 гривен от государства.